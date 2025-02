Face à Intel, AMD conserve un avantage incontestable avec ses APU Ryzen Z1 et Z2, dédiées aux portables. La série Z2 Extreme, dévoilée en janvier 2025, mise sur 8 cœurs (très probablement Zen 5), une architecture RDNA 3.5 et un TDP ajustable (15-35W) pour allier performance et autonomie.