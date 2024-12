Intel lancera deux cartes graphiques : l'Arc B580 et la B570. Le modèle B580 embarque 20 cœurs Xe2, une fréquence de 2670 MHz et 12 Go de mémoire GDDR6. La B570, légèrement moins puissante, dispose de 18 cœurs Xe2 et 10 Go de GDDR6. Commercialisée dès le 13 décembre à partir de 249 dollars, la B580 se veut 10 % plus rapide que la GeForce RTX 4060 de NVIDIA. La B570 suivra le 16 janvier 2025 au tarif de 219 dollars.

Les nouvelles Arc intègrent également des fonctionnalités modernes comme le XeSS 2 pour l'upscaling, la génération d'images par IA et la réduction de latence. Le support matériel des codecs AV1, HEVC et AVC est aussi de la partie. Au milieu des troubles, Intel joue gros avec cette nouvelle génération Battlemage. Si la qualité des pilotes est au rendez-vous, ces cartes graphiques pourraient enfin permettre au géant américain de s'imposer comme une alternative crédible face au duopole AMD-NVIDIA dans les segments entrée et milieu de gamme.