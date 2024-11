Après plus de dix ans d'absence sur le segment des cartes graphiques dédiées, Intel était revenue dans la course avec la gamme ARC Alchemist sortie courant 2022 et, notamment, les cartes A750 et A770 que nous avons testées dans nos colonnes.

À l'époque, Intel avait de grandes ambitions et claironnait que son retour n'était pas un « one shot » comme on dit en anglais. Intel avançait même les noms des prochaines générations avec un calendrier serré : Alchemist en 2022, Battlemage en 2023, Celestial en 2024 et Druid en 2025.

On le voit, Intel est loin du compte. Plutôt que de précipiter la sortie de nouvelles générations, la firme a peaufiné les pilotes des cartes ARC Alchemist. Ils en avaient bien besoin. Nous sommes maintenant sur un calendrier plus sage avec Battlemage en 2024/2025 et Celestial, au mieux, au second semestre 2026.