Deux modèles produits par ASRock ont même été aperçus, avant d'être retirés précipitamment, sur le site Amazon, et aujourd'hui, ce sont les bases de données de Geekbench qui viennent compléter les informations manquantes.

La carte A580 semble ici directement produite par Intel, confirmant l'existence de modèles « internes » comme sur les Arc Alchemist, et comme AMD (les MbA) ou NVIDIA (les Founders Edition) en ont l'habitude. Ce modèle Intel est doté de 160 compute units, ce qui devrait aboutir à 20 cœurs Xe2, et on parle d'une fréquence dite « maximum » de 2,85 GHz.

Si nous n'avons pas le détail du sous-système mémoire, il est bien indiqué 11,6 Go de mémoire vidéo, ce qui correspond aux 12 Go déjà avancées sur la fuite ASRock de la semaine dernière. Enfin, un score de 78 743 points est visible, mais il n'a guère d'intérêt : le résultat date du 22 novembre, et repose donc sur des BIOS et pilotes encore à optimiser.

Avec ces nouvelles précisions, nous sommes presque en mesure de dresser un tableau complet de l'Arc Battlemage B580. « Presque », car il nous manque bien sûr de véritables indications de performances et… des précisions tarifaires !