C'est au travers d'un rapide message sur X.com suivi d'une petite vidéo que la firme américaine a évoqué la présentation de sa seconde génération de cartes graphiques Arc depuis la sortie des Alchemist en début d'année 2022.

« We've got some big graphics news », ou « nous avons d'importantes nouvelles graphiques » : tel est le laconique message publié par Intel pas plus tard qu'hier. Un message qui confirme les multiples rumeurs de présentation de la nouvelle gamme le 3 décembre prochain, et par la même occasion, nous pouvons avoir encore un peu plus confiance dans les autres rumeurs.