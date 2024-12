Pour faire simple, un GPU Battlemage est toujours – comme sur Alchemist s'entend – conçu autour de blocs baptisés render slice. Chacun de ces blocs intègre 4 cœurs Xe lesquels disposent de 8 vector engines avec, chacune, une unité matricielle XMX et pour qui Intel avance un « changement majeur » : on parle maintenant d'une organisation de type SIMD16 en lieu et place du SIMD32 de la génération précédente.

Bien sûr, ce changement d'organisation est là pour rendre le vector engine plus efficace sachant que maintenant ces derniers sont regroupés pour former une seule unité où le cache L1 a été augmenté de 192 Ko à 256 Ko et où les unités XMX peuvent compter sur un débit doublé de 512 opérations par cycle.