adarion29

En france c’est dispo, mais un seul modèle à 360€ quasi partout grâce à la mafia LDLC, on tombe donc sur un tarif prêt de 40% plus élevés que le prix conseillé qui l’empêche d’être compétitive vis à vis d’une rtx 4060 des rx7600 et même certaine rx7600XT donc on comprend que ça ne soit pas en rupture ici.

Après ma théorie c’est qu’avec les taxes sur l’import à venir au USA les constructeurs de GPU essayent d’en écouler un max au USA avant que ce soit mit en place, d’ailleurs attendez vous à des paper launch en europe pour les rtx 5000 et les RX8000 pour cette même raison, on ne sera pas prioritaire du tout.