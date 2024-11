Pas plus tard que ce matin, nous évoquions les dernières informations à propos de la carte graphique Arc Battlemage B580 d'Intel, ses 20 cœurs Xe2, ses 12 Go de VRAM et sa fréquence de 2,85 GHz. Nous en savons encore un peu plus.

Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il n'est encore question que d'une rumeur et qu'Intel n'a rien confirmé de ce qui va suivre, mais l'une des deux informations les plus importantes aurait fuité… et nous ne parlons pas des performances.