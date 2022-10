Intel Arc A770 Limited Edition : quel prix pour la carte en Europe ? On en a maintenant une petite idée

Nous sommes en tout cas bien loin des prix proprement exorbitants de concurrents comme une certaine RTX 4090. Mais faire de ses Arc A750 et A770 les mètres-étalons de leur catégorie n'était pas l'intention d'Intel, même si elles devraient s'en sortir plutôt bien respectivement en 1080p et en 1440p.

Rappelons en effet que l'Intel Arc A770 embarque un GPU ACM-G10 équipé de 32 Xe-Cores dotés d'une horloge de 2,1 GHz, 8 à 16 Go de mémoire GDDR6, un TDP de 225W et une connectique comprenant trois DisplayPort 2.0, un port HDMI 2.1 et une interface PCI Express 4.0 x16.

Elle pourra cependant compter sur la technologie de super-échantillonnage propriétaire qu'est Intel XeSS. Celle-ci semble d'ailleurs malgré sa jeunesse se débrouiller plutôt bien face à son concurrent direct, le DLSS.

Les Intel Arc A750 et A770 arriveront donc demain, et aucun prix en euros n'a malheureusement encore été présenté pour la petite sœur du modèle flagship. Celle-ci étant affichée à 289 dollars, nous devrions donc logiquement nous attendre à un tarif de départ d'environ 390 euros pour l'Arc A750.