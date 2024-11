En revanche, on parle d'une interface mémoire sur 192-bit alors que les ARC Alchemist A580 et A750 étaient en 256-bit. Cela aura nécessairement un impact sur les performances alors, pour compenser, ASRock – et Intel sans doute – a opté pour de la GDDR6 à 19 Gbps, bien plus que les 16 Gbps de l'ARC A580. Il est également question d'un overclocking d'usine sur cette carte et l'on parle d'un GPU à 2,8 GHz sans que l'on connaisse la fréquence « normale ».