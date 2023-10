Pas moins de cinq GPU Intel ARC inédits référencés : de nouvelles cartes à venir ?

À l'époque, il avait été question d'un tel refresh au cours des troisième ou quatrième trimestres 2023. Même si Intel a déjà pratiqué le « refresh » et qu'elle s'apprête à le faire avec Raptor Lake, la chose paraît tout de même avoir un timing plutôt étrange… et d'ores et déjà en retard puisque le mois d'octobre est maintenant bien entamé.

En tout état de cause, alors qu'Intel serait bien inspiré de progresser sur Battlemage – le vrai successeur à Alchemist – ces cinq références doivent sans doute être vues comme des variantes plutôt que de nouveaux GPU.