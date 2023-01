Une feuille de route des prochains GPU d'Intel évoque Battlemage pour début 2024

Alors que les références de cartes déjà disponibles semblent se maintenir jusqu'au milieu de l'année 2023, Intel devrait ensuite lancer une mise à jour de sa gamme de GPU, avec un « Alchemist+ » qui veut tout et ne rien dire.

Intel semble préparer au moins deux modèles, l'Alchemist+ G20 (TDP de 75 à 100 Watts) pour le milieu de l'année 2023 et l'Alchemist+ G21 (TDP de 175 à 225 Watts) pour le troisième trimestre.

Ensuite, début-2024, Intel passerait sur Battlemage, sa seconde architecture, avec au moins deux modèles : le G10 (TDP inférieur à 225 Watts) en début de second trimestre et le G21 (TDP inférieur à 150 Watts) quelques semaines plus tard… Bien sûr, tout ceci n'est pas confirmé par le principal intéressé.