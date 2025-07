Information peut-être au moins aussi importante, MSI en profite pour dévoiler le prix de sa console : il est question de 999 euros pour cette console avec sa puce AMD Z2 Extreme, ses 24 Go de mémoire LPDDR5X-8000, son SSD M.2 2280 de 1 To et sa batterie de 80 Wh. Le niveau d'équipement est intéressant, mais le SSD paraît un peu malingre et on regrette évidemment la dalle IPS.

L'inflation sur les puces AMD déjà évoquée par plusieurs observateurs semble se confirmer avec cette première console animée par un Z2 Extreme sachant que le prix des consoles à base de Ryzen AI 9 HX 370 – une puce très similaire – sont dans les mêmes eaux.