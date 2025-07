ASUS de son côté est toujours dans les starting blocks avec ses deux versions de la ROG Xbox Ally : une en Z2A et l'autre en Z2 Extreme. Malgré les belles annonces du mois de juin, les précisions tardent à nous parvenir pour l'une et l'autre des deux machines. Peut-être aurons-nous plus de précisions au moment de la GamesCom qui a lieu fin-août (du 20 au 24 août) à Cologne. En tout cas, nous comptons sur le rendez-vous allemand.

Reste le troisième larron, Lenovo. La marque chinoise n'a pas fait mystère de ses intentions de donner une suite à la Legion Go et nous ne parlons pas ici de la Legion Go S, une version « light ». Au CES 2025, Lenovo avait même déjà parlé de sa Legion Go 2 et de son processeur Z2 Extreme, mais depuis, la compagnie se montre plutôt discrète.