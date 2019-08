Voici à quoi va ressembler le Project xCloud de Microsoft

© Microsoft

L'assistant de configuration de xCloud se montre

L'assistant de configuration vous fera passer une série de tests pour s'assurer que votre connexion est suffisamment puissante. © Windows Central

Un certain nombre de prérequis sont nécessaires à l'activation du serveur. © Windows Central

© Windows Central

La gamescom : le premier contact du public avec xCloud

Citant des sources proches du service dede Microsoft, Windows Central publie une série de captures d'écran montrant l'assistant de configuration de la plateforme.Rappelons queoffrira deux services distincts. D'une part il permettra, contre un abonnement mensuel, d'avoir accès n'importe où àgrâce aux serveurs Microsoft. D'autre part, il permettra aux possesseurs de Xbox One de paramétrer celle-ci comme un serveur en mesure de streamer vos propres jeux sur l'appareil de votre choix.C'est justement ce second pendant de xCloud qui est aujourd'hui montré par Windows Central. On peut découvrir au fil de ces captures l'assistant de configuration du service prenant place sur laTout d'abord,. Il faudra aussi s'assurer qu'une manette compatible est connectée à l'appareil cible (un smartphone, un ordinateur Windows, une tablette...). Notez quede la Xbox One doit aussi être désactivé.Une fois cette série de tests passés avec brio, tout paraît en ordre pour profiter de ses jeux sur un appareil mobile.Outre la version preview du service déjà accessible aux employés, et la bêta qui arrivera à l'automne, le Project xCloud se laissera approcher pour la toute première fois par le public de la gamescom , qui ouvrira ses portes dès demain et jusqu'au 24 août à Cologne, en Allemagne.pour que tout un chacun puisse entrevoir la puissance du Cloud appliquée au jeu vidéo. Des démonstrations qui ne devraient pas varier de ce qui avait été proposé aux journalistes présents à l'E3 début juin Microsoft tiendra par ailleurs conférence dès l'ouverture du salon allemand, ce soir à 17h.