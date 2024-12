Cette décennie marque celle de la transformation numérique du Puy du Fou. Et celle-ci s'accélère avec AWS, qui héberge plus de 50% de son infrastructure. « Notre billetterie en ligne a été refaite très récemment, c'était une success story autour d'AWS. On est vraiment dans du serverless (Ndlr : l'exécution de logiciels sans gérer les serveurs physiques) quasiment à 100%, avec des coûts très faibles par rapport à ce que génère un tel site habituellement », nous explique Yvelain Naudé, directeur des systèmes d'information (DSI, CIO) du groupe Puy du Fou, rencontré à Las Vegas lors de l'événement AWS re:Invent il y a quelques jours.