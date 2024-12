Depuis Las Vegas et l'événement AWS re:Invent, Amazon a dévoilé en grande pompe « Amazon Nova », une gamme complète de modèles d'IA conçus pour répondre aux besoins les plus variés des entreprises et des créatifs. Des modèles texte et d'image, au modèle vidéo en passant par le modèle multimodal, la nouvelle offre va décupler la créativité, dans un premier temps, à destination des professionnels, sans s'interdire d'aller plus loin. On vous explique.