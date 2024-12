Pour donner un ordre de grandeur, l'infrastructure AWS est déjà jusqu'à 4,1 fois plus efficace que les infrastructures traditionnelles, avec la possibilité de réduire l'empreinte carbone des workloads jusqu'à 99%, nous dit l'entreprise, très (trop ?) confiante. Dans tous les cas, c'est le futur de l'infrastructure cloud qui se dessine : il sera plus intelligent, plus performant et plus responsable, peut-on résumer.