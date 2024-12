La division LG AI Research, qui est le groupe de réflexion sur la recherche en intelligence artificielle du groupe sud-coréen, a développé un modèle d'IA conçu pour analyser des images d'histopathologie, qui permet d'offrir des diagnostics médicaux plus précis, plus rentables, et surtout plus rapides. À AWS re:Invent, depuis Las Vegas, l'entreprise a annoncé, mardi, avoir franchi un nouveau cap avec son modèle EXAONEPath, capable de réduire le temps de test génétique de deux semaines à moins d'une minute, pour les patients potentiellement atteint d'un cancer.