Alors là, on ne l'avait pas vu venir ! Malgré les critiques acerbes et un certain scepticisme ambiant, le PlayStation Portal semble avoir trouvé son public. Les chiffres de vente initiaux sont tombés, et ils sont plutôt impressionnants : Sony aurait écoulé près de deux millions d'exemplaires de son appareil depuis sa sortie. Qui l'eût cru ?