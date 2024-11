Car oui, une fois la mise à jour installée, les abonnés PlayStation Plus Premium vont pouvoir tester la version bêta du streaming dans le cloud sur le PS Portal. Ceux-ci pourront ainsi jouer en streaming, directement depuis les serveurs PlayStation, à une sélection de jeux PS5 du catalogue PS Plus, et ce, « même s'ils ne disposent pas d'une console PS5 ».

La qualité maximale du streaming est fixée à 1080p et 60 fps, et ce sont environ 120 jeux PS5 qui seront accessibles. Les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, dont le retour haptique, les gâchettes adaptatives, les haut-parleurs, le pavé tactile (émulé sur l'écran tactile du PS Portal), ou encore le détecteur de mouvements sont de la partie. Ne sont pas inclus les versions d'essai des jeux, le streaming des jeux achetés sur le PS Store, ni même les jeux PS4 et PS3.