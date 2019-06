Microsoft xCloud : le service de streaming de jeu en test public dès octobre

© Microsoft

Une présentation rapide des ambitions de Microsoft dans le cloud gaming

Du streaming local proposé gratuitement à tous les joueurs Xbox

Source : Engadget

Microsoft a donné, ce dimanche 9 juin, sa traditionnelleet a, durant 1h30 bien tassées, présenté près dequi viendront garnir le cataloguedurant les deux prochaines années.Cet événement a également permis à l'éditeur de donner un aperçu du futur de la marque, à travers une brève présentation de sa, surnommée Project Scarlett , mais aussi du, qui marque l'entrée dedans l'univers duContrairement à ce que l'on aurait pu penser, le constructeur n'a pas passé beaucoup de temps sur cette partie, mais a donné quelques informations sur les modalités d'usages, qui se déclinent en deux fonctionnalités.La première concerneradepuis les serveurs de Microsoft. À l'instar de Google Stadia , qui a dévoilé ses plans la semaine dernière, il sera possible de souscrire unau service pour profiter d'un grand nombre de titres (3 500 annoncés) sans installation préalable. Aucune information supplémentaire n'a été donnée par Phil Spencer, dirigeant de la division Xbox, sur le prix de l'abonnement mensuel.L'autre volet dupermettra également aux possesseurs dede streamer les jeux présents dans leur bibliothèque depuis leur machine, et ce gratuitement.Cette fonctionnalité permettra de transformer une Xbox One en, pour continuer à profiter de son titre du moment sur smartphone ou tablette, où que l'on se trouve.assure qu'elle sera proposée à tous les joueurs, probablement par le biais d'uneLes premierspublics débuteront au mois d'octobre et Microsoft aura probablement l'occasion de communiquer à nouveau sur le sujet d'ici cette date, pour livrer les derniers détails et une fenêtre de lancement.