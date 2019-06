Microsoft annonce sa Xbox Scarlett pour fin 2020

Un vrai monstre !

Il aura fallu attendre la toute fin de la conférence de l'Electronic Entertainment Expo pour découvrir les premières images de la prochaine génération. Malheureusement, nous n'avons pas vu la machine en elle-même ou encore les jeux. Il a fallu se contenter d'. Les intervenants sont revenus sur les capacités de la console qui devrait envoyer du lourd !Ainsi,embarquera un processeur Zen 2 et la technologie Navi. Elle seraavec GGDR 6 au programme, du ray-tracing et un SSD. Microsoft nous a promis des temps de chargement bien plus court,. Le jeu desera disponible au lancement.