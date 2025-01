Jusqu’ici, les utilisateurs de Steam Deck devaient passer par des solutions un peu détournées pour lancer GeForce Now. L’arrivée d’un client officiel simplifie considérablement l’accès et réduit la phase de configuration, ce qui s’avère précieux pour quiconque cherche une expérience « plug and play ». En effet, quelques manipulations restaient nécessaires pour adapter l’interface et la compatibilité générale.

Avec cette application native, Nvidia et Valve affirment avoir collaboré pour optimiser le rendu sur l’écran du Steam Deck. Résultat : des temps de chargement plus courts, une meilleure réactivité et la disparition de certains bugs liés à l’usage via navigateur. C’est un gain de temps appréciable pour tous ceux qui veulent enchaîner rapidement les sessions de jeu, sans passer par des paramétrages complexes.