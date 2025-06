La nouvelle offre Neo est équipée d'un processeur AMD EPYC avec 8 vCores, cadencé entre 3.25 et 3.8GHz, d'une carte graphique équivalente à une Nvidia GeForce RTX 4060 avec 16 Go de VRAM, de 16 Go de RAM en DDR5, et d'une connexion réseau fibre de 1 Gb/s. Il prend en charge les technologies les plus récentes, telles que DirectX 12, Vulkan 1.3, RTX, DLSS, FSR, et Frame Generation, permettant de jouer et de créer avec une bonne fidélité des graphismes et une réactivité au top.