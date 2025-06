Successeur du socket AM3+, l'AM4 constitue le cœur de la plateforme introduite par AMD en mars 2017 avec sa nouvelle micro-architecture Zen. Oui, voilà plus de huit ans que la plateforme AM4 est soutenue par AMD.

L'arrivée du Ryzen 5 5500X3D est donc une nouvelle preuve du sérieux d'AMD qui propose une nouvelle option aux détenteurs de plateforme AM4. Une option pour faire évoluer son PC sans passer par la case changement de carte mère ce qui vient évidemment réduire les coûts.

La puce en elle-même n'est pas vraiment une surprise. Le Ryzen 5 5500X3D avait été évoqué dès 2023 et, en milieu d'année dernière, c'est AMD elle-même qui « confirmait » la chose en enregistrant le nom de la puce. Une puce dont la fiche technique n'étonnera pas grand monde.

Il s'agit donc d'un processeur en architecture Zen 3 avec un total de six cœurs (douze threads). Il est gravé en 7 nm par TSMC et peut atteindre 4 GHz en boost alors que sa fréquence de base est à 3 GHz. Il dispose de 384 Ko de cache L1, 3 Mo de cache L2 et, merci le 3D V-Cache, de 96 Mo de cache L3.

Sachez enfin que le Ryzen 5 5500X3D afiche un TDP de 105 watts et constitue de ce fait la dernière étape sur la gamme 5000X3D, après les sorties des Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 7 5700X3D et Ryzen 7 5800X3D.