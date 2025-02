Bien sûr, AMD a une idée derrière la tête en venant encore enrichir une liste de processeurs AM4 déjà longue comme le bras, même si pour quatre de ces références, on peine à trouver l'objectif de la firme américaine.

Ainsi, qu'il s'agisse des Ryzen 5 5605G et 5605GE, ou des Ryzen 7 5705G et 5705GE, il ne semble y avoir aucune différence technique ou commerciale avec des puces déjà bien connues, lancées il y a quatre ans de cela, en 2021, les Ryzen 5 5600G et 5600GE d'un côté, et les Ryzen 7 5700G et 5700GE de l'autre. Il s'agit donc de puces associant des cœurs Zen 3 à un GPU Vega, car oui, le « G » trahit le fait que ce sont bien des APU.

La seule différence entre les puces de 2021 et les puces d'aujourd'hui concerne le conditionnement des puces, puisqu'elles semblent devoir être vendues avec ou sans ventirad, au choix du client. Mouais. En revanche, pour les Ryzen 5305G et 5305GE, la différence est plus nette. Certes ce sont des copies conformes des Ryzen 3 5300G et 5300GE, mais ces derniers étaient réservés aux intégrateurs. Là, on parle de vente au détail, pour vous comme pour nous.

De manière un peu surprenante cependant, AMD n'a encore annoncé ni date de sortie ni tarifs de lancement. On peut légitimement se dire que le ticket d'entrée sera très faible pour des puces qui n'apportent rien ou presque.