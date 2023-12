Ryzen 7 5700X3D : un nouveau processeur AMD sur support AM4 début 2024 ?

Des fuites du mois dernier qui citaient de manière très claire le Ryzen 7 5700X3D et un plus modeste Ryzen 5 5500X3D. Alors que le second serait un modèle 6 cœurs avec 99 Mo de cache combiné dont on attend encore une confirmation, le Ryzen 7 5700X3D promet d'être très proche du 5800X3D, les fréquences un peu rabaissées.

Il s'agirait d'une puce 8 cœurs/16 threads avec 100 Mo de cache combiné (4 Mo de L2 + 96 Mo de L3). Le 5800X3D tourne à 3,4 / 4,5 GHz en base/boost, mais le 5700X3D serait limité à 3 / 4,1 GHz. Hélas, aucune information de prix pour le moment : le 5600X3D est à 229 dollars de MSRP et le 5800X3D est facturé 449 dollars.