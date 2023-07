Le Ryzen 5 5600X3D est une réalité, mais pas pour tout le monde !

La confirmation de ce Ryzen 5 5600X3D résonne donc comme une promesse que l'on tient à sa communauté. Pour ne rien gâcher, sur le papier cette puce a plus d'un atout à faire valoir. En premier lieu, il s'agit d'un Ryzen 5600 et il dispose donc de 6 cœurs/12 threads. Ces fréquences de fonctionnement sont certes un peu plus faibles que celles du Ryzen 5 5600X, mais à 3,3/4,4 GHz selon que ce soit de base/en boost, il est déjà rapide.

Plus intéressant cependant, la partie cache combinée du 5600X3D repose sur la technologie 3D V-Cache d'AMD qui vient littéralement empiler du cache L3 afin d'en augmenter la capacité. De fait, on se retrouve avec 3 Mo de cache L2 et 96 Mo de cache L3 quand un 5600X doit faire avec 3 + 32 Mo. Revers de la médaille, le TDP est aussi en hausse, à 105 W contre 65 W.