Computex 2022 : AMD introduit la plateforme AM5, trois chipsets déjà prévus

Le X670E sera le plus ambitieux, et le « PCIe Gen 5 everywhere » avancé par AMD laisse à penser qu'il ajoutera des lignes PCIe 5.0 à celles du processeur. Ce que ne fera pas le X670, sorte de version Ryzen 7000 du bien connu X570. Enfin, le B650 se contentera du PCIe 4.0 pour la carte graphique et laissera au CPU le soin de gérer le NVMe en PCIe 5.0.