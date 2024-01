CES 2024 : entre Ryzen 8040U, Ryzen 8000G et Ryzen 5000, il y en a pour tous les goûts chez AMD !

Enfin, pour fermer la marche, deux « GT » ont été confirmés. Le Ryzen 5 5500GT et son grand frère Ryzen 5 5600GT. Le premier n'a que 4 cœurs et une fréquence maximum de 4,4 GHz quand le second pointe à 6 cœurs et un boost jusqu'à 4,6 GHz. Ils disposent tout deux d'un iGPU Radeon Graphics et leurs prix sont de 125 dollars pour le 5500GT ou 140 pour le 5600GT.