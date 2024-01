CES 2024 : AMD confirme sa Radeon RX 7600 XT avec 16 Go de VRAM pour le 24 janvier

On peut donc voir cette Radeon RX 7600 XT comme une « version plus » de la plus petite de la gamme RDNA 3. AMD ne s'en cache pas et si elle compare aussi sa carte aux GeForce RTX 2060 et RTX 4060, nous pouvons remarquer que les RX 7600 et RX 7600 XT sont toujours mesurées l'une à l'autre.