De nouveaux pilotes AMD déploient le FSR3 dans 20 jeux de plus

En cliquant simplement sur l'option idoine, il devient donc possible d'activer cette génération d'images à la sauce FSR. Attention toutefois, il y a un loup et un gros. En effet, alors que le FSR 3 se veut « universel » avec compatibilité depuis les Radeon RX 6000 chez AMD, les GeForce RTX 2000 chez NVIDIA et les ARC A7 chez Intel, l'AFMF ne fonctionne qu'avec les cartes de la gamme Radeon RX 7000. Toute la gamme, mais seulement cette gamme.