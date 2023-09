HYPR-RX et Anti-Lag+ : les technologies d'optimisation graphique d'AMD enfin disponibles

La sortie de ces deux modules souligne toutefois les efforts déployés par AMD pour rester dans la course avec NVIDIA. Alors qu'au moment du test des Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT, nous déplorions le retard d'HYPR-RX et de FSR 3, il est agréable de voir que le premier est opérationnel… Ne reste plus qu'à sortir le concurrent du DLSS 3 de NVIDIA maintenant !

Pour profiter d'Anti-Lag autant que d'HYPR-RX, vous avez simplement à télécharger et installer les pilotes Adrenalin 23.9.1 directement depuis le site d'AMD.