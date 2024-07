Fluid Motion Frames 2 : AMD améliore la génération d'images intégrées aux pilotes Adrenalin

Aujourd'hui, AMD fait un pas de plus en annonçant l'arrivée d'une nouvelle version de son AFMF, baptisée AFMF 2 avec de nouvelles optimisations pour rendre sa technologie plus efficace et de nouveaux paramètres à disposition des usagers. Voici comment AMD présente la chose.

« Améliorations optimisées par IA – AFMF 2 apporte des améliorations significatives à la génération d’images en utilisant l’optimisation par l’IA lors du développement de l’algorithme mis à jour, ce qui permet d’améliorer la fluidité de la génération d’images. De plus, pour permettre un meilleur contrôle sur la façon dont AFMF fonctionne avec vos jeux, cette nouvelle version introduit deux nouveaux modes où les paramètres optimaux sont automatiquement activés, mais où les utilisateurs avancés peuvent toujours les ajuster selon leurs préférences.

Amélioration des performances – AFMF 2 propose un nouveau mode « Performance » qui réduit la charge de travail de la technologie afin de rendre plus accessibles sur un plus grand nombre d’appareils le jeu avec un nombre d’images par seconde élevé. Ce mode est particulièrement bénéfique lors de l’utilisation d’AFMF 2 avec des parties graphiques intégrées et est désormais le paramètre « Auto » par défaut sur les processeurs AMD Ryzen avec une partie graphique Radeon prise en charge.

Génération d’images à faible latence – La dernière version d’AFMF apporte des améliorations significatives en matière de réduction de la latence ajoutée par la génération d’images. Ces améliorations s’appliquent à tout type d’utilisation de la technologie, quel que soit le réglage, la définition ou le matériel utilisé.

Autres mises à jour et améliorations – AFMF 2 prend désormais en charge le mode plein écran sans bordure lors de l’utilisation de cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 ou Radeon 700M. De plus, la technologie prend désormais en charge les jeux qui utilisent Vulkan ou OpenGL, ce qui augmente d’autant plus le nombre déjà vaste de jeux supportés. En outre, AMD a activé l’interopérabilité avec AMD Radeon Chill. »

À la manière de l'AFMF première version, cet AFMF 2 est dès à présent disponible au travers de pilotes en version « preview » compatibles avec toutes les cartes graphiques Radeon RX séries 6000/7000 ainsi qu'avec les APU Ryzen dotées d'une solution graphique Radeon 600M ou supérieure.