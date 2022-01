AMD lance officiellement sa nouvelle Radeon RX 6500 XT annoncée au CES

Pire, il y a quelques points de régression. En effet, la Radeon RX 5500 XT est susceptible d’embarquer jusqu’à 8 Go de VRAM et s’appuie sur une interface PCI Express 4.0 x8. La Radeon RX 6500 XT se limite pour sa part à 4 Go donc, ainsi qu’à une interface PCI Express 4.0 x4 .