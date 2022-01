CES 2022 : AMD dégaine un Ryzen 7 5800XD3, une Radeon RX 6500 XT et nous donne des nouvelle de Zen 4

AMD présente donc sa petite Radeon RX 6500 XT, qui arrivera sur le marché très vite, dès le 19 janvier, à partir de 199 dollars (on peut imaginer un placement à moins de 250 euros en France). Taillée pour les titres compétitifs et le 1 080p, cette carte embarque 16 unités de calcul et prend en charge nativement le ray tracing . Cadencée à 2 610 MHz, elle pourra compter sur 4 Go de VRAM (GDDR6).

Plus puissante que la NVIDIA GTX 1650 et que la Radeon RX 570, elle sera capable d'atteindre le cap des 60 FPS sur Call of Duty: Vanguard , Deathloop ou encore Far Cry 6 en Full HD, avec a priori un niveau de détails élevé.