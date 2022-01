La Radeon RX 6500 XT d'AMD arriverait à 299 € en Europe

AMD aura eu une présence très remarquée au CES 2022. En plus d’avoir annoncé de nouvelles cartes graphiques mobiles et ses processeurs Ryzen 6000 pour PC portables , la firme a également présenté la Radeon RX 6500 XT, une nouvelle alternative peu onéreuse pour jouer en 1 080p avec du ray tracing natif. Une carte graphique qui se veut accessible lors de son lancement le 19 janvier au prix tout doux de 199 dollars aux États-Unis. En France en revanche, il faudrait allonger quelques billets de plus.