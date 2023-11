Les AMD Ryzen 8000G commencent déjà à se dévoiler : au moins quatre références de prévues

Ainsi, le 8700G serait un 8 cœurs/16 threads Zen 4 avec 12 unités de calcul RDNA 3. De son côté, le 8600G n'aurait « plus que » 6 cœurs/12 threads Zen 4 et le mystère reste entier pour la partie GPU. Le 8500G aurait 2 cœurs Zen 4 et 4 cœurs Zen 4c pour 12 threads et 4 unités de calcul RDNA 3. Enfin, le 8300G fermerait la marche avec 1 cœur Zen 4 et 3 cœurs Zen 4c pour 8 threads et 4 unités de calcul RDNA 3.

Encore un peu plus intéressant, toujours selon HKEPC, les 8000G seraient les processeurs pris en charge par l'AGESA 1.1.0.0 dont nous avons parlé il y a peu. Si cela se confirmait, cela voudrait dire qu'AMD aurait tout simplement renommé les 7000G en 8000G et accéléré un peu les choses.