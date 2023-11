Premier sur l'AGESA 1.1.0.0, ASRock prend déjà en charge les futurs Ryzen 7000G d'AMD

Reste que comme l'explique VideoCardz, le nouveau BIOS est plus imposant que son prédécesseur de 2 Mo (12,6 contre 10,6 Mo). Forcément, le BIOS doit intégrer du code supplémentaire pour justifier cette prise de poids. Il est d'ailleurs à noter qu'AMD devrait se montrer sensiblement plus ambitieux avec ses Ryzen 7000G qu'elle ne l'avait été avec les précédents « G ».

En règle générale, ces gammes n'étaient composées que de deux ou trois puces, mais la plateforme AM5 devrait avoir bien davantage d'options. Il a ainsi été question à plusieurs reprises de Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7 ainsi que de variantes « PRO ».

Les Ryzen 3 et Ryzen 5 7000G devraient être conçus autour de la puce Phoenix 2, laquelle combine deux cœurs Zen 4 et quatre cœurs Zen 4c avec un iGPU doté de quatre unités de calcul. Les Ryzen 7 et au moins un Ryzen 5 7000G devraient eux se baser sur Phoenix pour proposer jusqu'à huit cœurs Zen 4 et un iGPU plus musclé, équipé de douze unités de calcul. Ça promet…