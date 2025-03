Lancé en novembre dernier par AMD, le Ryzen 7 9800X3D aura été confronté à quelques petits problèmes d'approvisionnement qui n'ont toutefois duré que quelques semaines.

Dès sa sortie, la nouvelle puce s'est imposée comme LA reine du jeu vidéo détrônant le Ryzen 7 7800X3D, déjà signé AMD. Mais chose amusante par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, ce dernier avait été lancé « en queue de peloton » par AMD qui avait d'abord commercialisé les Ryzen 9 7900X3D et Ryzen 9 7950X3D.

Le scénario est donc inversé pour la génération 9000 et nous nous demandions quand exactement AMD allait enfin mettre sur le marché les Ryzen 9 9900X3D et Ryzen 9 9950X3D. Ce n'est pas encore chose faite, mais tout porte à croire que ce n'est plus qu'une question de jours.