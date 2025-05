Les Ryzen 9000G Gorgon Point consacrent effectivement l'association de deux des architectures les plus modernes actuellement en vogue chez AMD avec, côté CPU, Zen 5 et jusqu'à 12 cœurs si l'on en croit les rumeurs.

Côté GPU en revanche, il ne faut pas s'attendre à la toute dernière architecture graphique, RDNA 4 ne semble effectivement pas destinée à être intégrée à la moindre APU. Les puces Ryzen 9000G profiteront malgré tout d'une belle montée en puissance avec l'intégration d'unités de calcul RDNA 3.5. On parle ici d'un maximum de 12 UC ce qui confirme que Gorgon Point est prévue pour remplacer Strix Point et non Strix Halo.

D'autres rumeurs soulignent aussi que les Ryzen 9000G pourraient bien être la dernière gamme d'APU pour PC de bureau à utiliser ce type de dénomination, AMD étant visiblement amenée à changer de façon de procéder. Bien sûr, les Ryzen 9000G sont prévus pour le socket AM5.