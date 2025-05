Une architecture CPU qui sera donc l'occasion d'introduire un troisième type de cœur avec ces LP en plus des classiques et des denses. De manière plus précise, comme l'indique HXL sur X.com, il est question de 4 cœurs Zen 6 classiques, de 4 cœurs Zen 6 denses et de 2 cœurs Zen 6 low-power sur les premières versions de Medusa Point, avec des Ryzen 5 et Ryzen 7.

Afin de muscler son jeu, AMD aurait cependant dans l'idée de bouger un peu les lignes avec la version Ryzen 9 de ce Medusa Point. En lieu et place du design monolithique des petits modèles, ce Ryzen 9 bénéficierait d'un design chiplet avec intégration de deux CCD. Le premier, emprunté aux Ryzen 5 et Ryzen 7, adopterait la même configuration que nous venons de décrire.

Par contre, le second CCD viendrait directement des puces desktop : il s'agirait donc d'un CCD plus « traditionnel » sans le moindre cœur « low-power ». En intégrant 12 cœurs Zen 6 classiques, il viendrait porter le nombre total de cœurs à un maximum de 22, de quoi bien booster la puissance de calcul de la puce : on profiterait donc de 16 cœurs Zen 6, 4 cœurs Zen 6c et 2 cœurs Zen 6 LP.

Notons que notre informateur ne donne pas la moindre précision à propos d'un éventuel NPU dédié à l'intelligence artificielle. On imagine mal AMD faire une telle impasse sur Medusa Point.