AMD avance sur le terrain des solutions graphiques intégrées…. mais pas trop vite non plus. Après avoir indiqué que sa nouvelle architecture graphique RDNA 4 (employée sur les Radeon RX 9070 / 9070 XT) ne serait pas utilisée pour d'éventuels futurs GPUs mobiles dédiés, la firme a quasiment confirmé qu'elle ne se matérialiserait pas non plus sous la forme d'iGPUs intégrés à ses prochaines générations de processeurs mobiles.

En l'occurrence, même les futurs SoCs Zen 6 d'AMD, attendus en 2026, seraient ainsi cantonnés à une partie graphique intégrée RDNA 3.5… la même que celle installée sur les solutions actuelles du groupe, comme les puces « Strix Point » (lancées mi-2024) et « Strix Halo » (lancées en début d'année 2025).