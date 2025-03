Vous ne pouvez pas être passé à côté du lancement des GeForce RTX série 50 tant de nombreux joueurs attendaient de voir se matérialiser les promesses faites par Jensen Huang lors du CES de Las Vegas, début janvier.

Pourtant, seulement quelques jours après le salon, plusieurs voix avaient déjà évoqué des stocks sans doute bien insuffisants. La réalité aura été plus terrible encore, car non seulement les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 étaient disponibles en très petites quantités, mais depuis l'épuisement des premiers stocks, nous attendons toujours un réassort.

La situation n'a pas été meilleure sur les GeForce RTX 5070 Ti et, plus marquant encore, NVIDIA n'avait tout simplement aucune GeForce RTX 5070 Founders Edition à proposer au lancement de la carte, pas plus tard qu'hier.