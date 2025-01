En effet, tout porte à croire qu'AMD avait dans l'idée de commercialiser la Radeon RX 9070 XT plus ou moins au niveau de la Radeon RX 7900 XT plutôt qu'au tarif de la Radeon RX 7800 XT.

De manière plus précise, à en croire ce revendeur bulgare, AMD avait d'abord prévu de facturer la Radeon RX 9070 XT pour 899 dollars et la Radeon RX 9070 pour 749 dollars. Des prix qui semblent étonnamment élevés, mais qui auraient donc bien été la première idée d'AMD. Une idée qui n'aurait donc pas duré et ce revirement expliquerait en partie le retard pris par les cartes.

AMD est confronté à plus d'un problème à la fois car si ces prix n'ont déjà pas beaucoup de sens vis-à-vis des précédentes Radeon, ils en ont encore moins avec les annonces de NVIDIA et, en particulier, celle du prix de la GeForce RTX 5070 (549 dollars) voire de la RTX 5070 Ti (749 dollars). De plus, AMD doit faire avec les performances DLSS 4 vs. FSR 4.

Une situation complexe pour la firme américaine qui doit aussi négocier avec ses partenaires alors que la pression se fait chaque jour plus forte… encore que les stocks très limitées de RTX série 50 pourraient jouer en sa faveur.