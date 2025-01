Dans quelques jours seulement, l'embargo autour de la publication des tests des GeForce RTX 5090 devrait tomber. Il sera suivi, une semaine plus tard, de celui sur les tests des RTX 5080 et de la disponibilité des cartes.

Pendant ce temps, AMD s'amuse toujours au jeu du chat et de la souris entre les rumeurs et les annonces plus ou moins officielles. C'est dans cette seconde catégorie que vient se ranger l'information du jour.