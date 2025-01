À une époque où la communication est considérée comme aussi importante que le produit qu'elle cherche à promouvoir, celle d'AMD à propos de ses futures cartes graphiques a de quoi surprendre.

Il n'est plus question de secret, tout le monde un tant soit peu intéressé par le monde de la carte graphique sait qu'AMD prépare les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT pour ce début d'année 2025 et pourtant…