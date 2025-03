À la conférence de presse organisée en prélude au CES 2025 de Las Vegas, Jensen Huang – P.-D.G. de NVIDIA – avait avancé un calendrier de sortie des GeForce RTX série 50 qui, depuis, ne cesse d'être chamboulé.

Certes, les premiers modèles – RTX 5090 et RTX 5080 – sont bien sortis comme prévu le 30 janvier dernier, mais en quantités ultra limitées et il n'est depuis plus possible de trouver le moindre exemplaire. La RTX 5070 pourrait connaître le même sort puisque même la Founders Edition aura du retard.