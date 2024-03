AMD confirme l'architecture Zen 5 pour fin-2024 et la mutation toute relative de RDNA 3.5

Sans entrer dans les détails du pourquoi et du comment de ce changement, David Wang a donc confirmé qu'il ne fallait plus parler de RDNA 3.5 comme nous en avions pris l'habitude, mais de RDNA 3+. Plus important et plus intéressant, il a surtout confirmé que la sortie de cette variation est prévue pour la fin de l'année 2024, ce qui correspond aux précédentes annonces.

Nous n'en saurons guère plus que les changements impliqués par RDNA 3+. En revanche, David Wang a confirmé que l'architecture sera bien intégrée aux processeurs Strix Point, les premières APU à en profiter.